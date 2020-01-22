彭美拉安德遜第5度結婚嫁《星夢情深》監製

52歲荷里活一代性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）周一於馬利布與74歲電影《星夢情深》（A Star is Born）監製Jon Peters秘密閃婚，令她粉絲意料不及！

彭美拉與Jon於30多年前曾經拍拖，其後分手，最近幾個月才復合。據稱兩人分手後仍然經常調情，彭美拉上年與法國足球員阿爾拉米（Adil Rami）分手後，與Jon重新熟絡。

兩人都是第五度結婚，彭美拉前夫包括音樂人湯美李（Tommy Lee）、Kid Rock與撲克選手Rick Salomon，而Jon舊愛包括天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）與女模Vendela Kirsebom等。比較鮮為人知的是，Jon曾經5次以上被捲入性騷擾指控，由1996年至到2008年，他都與指控者庭外和解賠償了事。

彭美拉也知道Jon「個底花晒」，但未有介意，表示：「Jon係荷里活最先嘅壞男孩，冇人及得上佢。我好似家人咁愛佢。佢嘅生活曾經嚇親我。我哋明白同尊重對方，無條例咁愛對方。我係個幸運嘅女人。證明咗上帝早已預備。」Jon表示：「世上好多靚女，可以任我揀，但過去35年，我都只想得到彭美拉。佢令我瘋狂……喺好嗰方面。」

Jon本來是一個髮型師，為芭芭拉剪頭後成功將她追到手，並加入影圈擔任監製，監製《星夢情深》的1976年版本。他亦曾監製《蝙蝠俠》（Batman）、《勁舞》（Flashdance）與Lady GaGa主演的《星夢情深》。