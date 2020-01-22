阿Sa雙料影后慶功　預告孖阿嬌合體拍網劇

藝人蔡卓妍（阿Sa）早前於「2019澳門國際電影節」及「澳門國際電視節」頒獎禮中，分別憑電影《非分熟女》及網劇《PTU機動部隊》中的精湛演技，獲頒發「最佳女主角」獎項。為慶祝她成為雙料影后及視后，英皇集團主席楊受成博士昨晚（21日）舉行盛大慶功宴，除了女主角阿Sa外，英皇一眾藝人包括容祖兒、任達華、陳家樂、湯怡等，場面相當熱鬧，各人為阿Sa送上恭賀。

逗留馬來西亞數個月

手戴巨型鑽戒的阿Sa，帶同兩個獎座全晚興奮得滿場飛，雖然得獎至今已有一個月，但她表示期間沒有慶祝活動，她說：「今晚咪慶祝囉，大家都高興，心意知道就得，今晚慶祝，好耐都未試過咁多人。」得獎後，她依然專業地繼續努力工作，更透露將會到馬來西亞拍攝網劇，她表示：「預計都會好好玩，因為有阿嬌（鍾欣潼）、關智斌、Jeana（何佩瑜），都幾期待。同埋呢一個劇本，我覺得係近年自己睇過咁多劇本入面最好睇嘅一本，好期待，會stay喺馬來西亞幾個月。」由於將要到馬來西亞投入拍攝，所以今年的農曆新年會留港度過，她表示：「會去老闆屋企賭錢，年年都一定要，以往斬獲都幾高、幾多㗎，老闆開心我哋開心。」