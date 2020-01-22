周身病痛！祖兒刮沙出火　膝頭未愈照跳舞

藝人蔡卓妍的好姊妹天后容祖兒，當然盛裝打扮出席慶功宴。剛於上周六順利完成「LOVE IN MACAU容祖兒音樂會」的她，表示原來開騷當日上午喉嚨突然感到劇痛，表示：「好彩我哋真係『藥箱都變成首飾箱』，有好多藥喺度，即刻啪咗粒喉嚨痛、發炎、感冒嗰啲（藥），頂到，呢兩日去咗針灸放血同埋刮沙，而家兩隻手都刮出啲火嚟，所以應該會好啲㗎啦。」

談到早前的膝頭勞損傷患，她亦透露仍處於康復狀態，表示：「譬如我跳完舞就要即刻敷冰，敷完冰又要浸番啲熱水，令到佢血液循環，同埋盡量喺演出以外遠離高踭鞋，都唔好太大嘅work load。」

新年赴美開巡唱

農曆年將至，祖兒表示年初一便正式展開歐洲巡迴演唱會，首站是美國拉斯維加斯，而向來跟她形影不離的母親則會留港湊B，祖兒說：「因為細佬啱啱生咗BB，佢都好想stay多啲時間同小BB收利是、拜年，同埋Mani（經理人霍汶希）會照顧佢、接濟佢呀，因為Mani逢初一、初二都大排筵席，會有發財蠔豉、鵝掌、花膠、海參，喺屋企我哋一定就冇咁多嘢食，所以我就交咗我阿媽畀Mani。」