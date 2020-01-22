X1月初解散　近千粉絲靜坐望CJ協助重組

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》去年7月爆出造假風波，製作人安俊英因涉詐騙及受賄等而被拘留，而因造假爭議而停工兩個月、《Produce X 101》出身的限定男團X1，由於成員所屬的事務所未能達成共識，於上月6日正式解散。

不少粉絲難以接受X1解散，組成「支持X1組成新團體聯會」，多個星期來通過Hashtag運動及廣告表達希望X1重組的意見，組織今日在首爾上岩洞CJ ENM大樓外發起靜坐，要求負責製作節目的CJ ENM履行保障X1繼續進行歌手活動場的承諾，以及向X1成員作出補償。

近千粉絲今早11點開始冒寒在CJ ENM大樓門外靜座，粉絲拿着「請CJ ENM停止迴避責任」、「用X1新組合來作出補償」、「CJ又開始新的選秀節目？單方面被解散的X1，補償在哪裏？」等標語。

組織亦派出代表讀出聲明書，批評CJ ENM的代表理事許敏回在上月底承諾會全力支援X1重啟活動後，卻在一星期後宣布組合解散，是不負責任的行為，要求CJ履行向X1成員補償的承諾，回應對於X1成員組成新組合的意向，以及要求成員所屬的事務所再開會考慮重組。除了韓國粉絲之外，海外粉絲亦透過貨車及COEX大樓外的屏幕廣告表達訴求，亦有逾4,000名海外粉絲簽名支持X1重組。

而Mnet今午向韓媒表示：「我們對X1因為今次事件解散感到十分可惜，亦覺得有很大責任，CJ ENM今後也會繼續全力支援X1成員的活動。」