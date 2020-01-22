街頭激咀堅稱單身！陳偉琪呻追求者被嚇窒

「細龍太」陳偉琪涉嫌醉駕案件仍在審理中，2月5日新年間將要再上庭，出事後她曾飲泣認錯誓神劈願戒酒，但近日卻被發現在灣仔帶着醉意跟一名貌似金像影帝「老翻湯漢斯」的外籍男士又攬又錫，更被指背着健身教練男友Billy Tam偷食。

飲酒一定唔揸車

陳偉琪在將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》賀年活動回應被指破戒飲酒，她說：「嗰日同佢一齊食飯，嗰杯係apple cider嚟，只係好少酒精，我哋仲share一齊飲。（會唔會真係決心戒晒酒？）我真係飲好少，總之飲酒之後就一定唔會揸車。（本身唔係拍緊拖？）我冇男朋友，已經單身咗一排，我都有講過，只係一直冇人相信。（『老翻湯漢斯』係新男友？）我咁難得有人追，依家仲未知係咪男朋友，不過依家佢都嚇窒咗，希望畀少少空間我。」

自認鬼妹仔熱情

陳偉琪昨日與媽媽慶祝生日，她相信媽媽的生日願望是希望她快點結婚生仔，她笑說：「細龍太喺劇裏面就冇得生，但係陳偉琪都想結婚、生仔。（咀晒都仲未係男朋友？）我係有啲鬼妹仔，有啲熱情，我會收番少少。佢就係之前送花畀我嗰個，不過佢依家好嬲話，因為話佢係Tom Hanks（湯漢斯）佢話自己應該係Tom Cruise（湯告魯斯）喎，哈哈。」