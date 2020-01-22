完美演出！李克勤《我們的歌》奪冠

內地綜藝節目《我們的歌》進入總決賽的最後角逐，李克勤和周深自參加比賽以來，一直努力用最佳狀態回饋觀眾，在總決賽中，二人也是精心設計，不僅獻唱經典廣東歌《你的名字 我的姓氏》、大熱歌曲《畫》，更第一次唱出二人合作的新歌《不見就散》，最後獲得比賽總冠軍！

克勤和周深經過關斬將，之前合唱的《天下有情人》、《那片海》等歌曲除了得到網友一致好評，更長期佔據音樂榜前列！這次克勤演唱的第一首歌演是大熱歌曲《畫》，為觀眾帶來了視聽雙重享受。第二輪克勤孖周深的「勤深深」給合則演繹了經典廣東歌《你的名字 我的姓氏》，克勤的雲淡風輕的處理方法，緩緩道出對愛情最深沉的絮語，一字一句令人感動不已。最後，克勤和周深驚喜獻上新歌《不見就散》，經典與新聲的情感對話分外動人，二人也詮釋了實力歌手之間的絕佳默契！

《不見就散》是克勤和周深合作的全新單曲，二人實力演繹經典與新聲的情感對話：「不見就散，愛情從來都不是等價交換」，拋開傳統的愛情制式，當愛情漸行漸遠，是要守着回憶沉淪，還是灑脫揮手？「勤深深」溫暖獻唱，在《不見就散》中，解開愛情謎語，最終奪得年度冠軍。