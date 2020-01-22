放假去日本鬆一鬆　王梓軒越洋同大家拜早年

今日年廿八，身在日本福崗嘅王梓軒越洋同大家拜個早年：「新年快樂！身體健康！鼠年得意！全家都開開心心！遇到任何疑難都可以好似隻老鼠仔咁靈活處理。」三日後就大年初一，雖然梓軒鬼仔性格，但每年大年初一都要到爺爺、婆婆屋企團拜，故他定要在新年前趕返港。

早幾日孖埋同事一齊去日本度假，先後去咗長崎及福崗，梓軒話：「長崎嘅豪斯登堡堪稱日本小荷蘭，好幾年前，我同兄弟幫一齊去荷蘭拍聖誕節目，今次嚟度呢度有好多回憶，嗰度真係好靚，而我哋住咗間主題酒店，酒店出面就泊咗海賊王隻船，雖然我唔係海賊王超級fans，不過喺正附近當然要去打卡啦！話明係日本小荷蘭，所以佢哋都有自家製嘅荷蘭芝士，我哋買咗大量嘅芝士、醬汁同蛋糕，食咗好多餐荷蘭style、法國style同英國菜，啲意粉同pizza好好食。」

梓軒跟同事們亦登船暢遊著名嘅九十九島：「呢度有九十九個島嶼，我企喺珍珠皇后號遊覽船上，沿途睇景，而九十九島亦有一個好出名嘅水族館，有好多海洋生物，海龜、海豚，仲有啲二億年前已經有嘅生物後裔，不過我覺得最得意就係可以自己夾珍珠送畀媽媽，我咁大個仔都係第一次咁樣喺貝殼上取珍珠……其實做完《利瑪竇》之後，我哋先飛東京做嘢，之後再飛長崎同福崗玩，做完嘢玩梗係開心啦！不過錯過咗《多功能老婆》嘅慶功宴。」