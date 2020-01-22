金秀賢花絮曝光！玄彬甜攬孫藝珍濕平被捕獲

韓國型男玄彬孖「緋聞女友」孫藝珍合演的tvN韓劇《愛的迫降》正熱播，上集升至逾14%收視新高，本周六、日撞正年初一同年初二，為免影響收視而停播，電視台為滿足劇迷，昨日公開第11集預告，今日再公開預告劇照，玄彬與孫藝珍在首爾街頭重逢後，兩人激動相擁，之後孫藝珍便帶玄彬返家。而今日有網民公開在首爾樂天百貨公司捕獲玄彬與孫藝珍，二人為劇集拍攝約會濕平的場面，孫藝珍身穿短裙及高跟鞋晒腿，玄彬則幫她開門及拿着大批戰利品，十足貼身保鑣一樣。

電視台亦公開上集金秀賢驚喜客串的花絮，他以電影《3個特攻美少年》的北韓間諜角色東九登場，並以角色的招牌髮型及綠色運動服現身，金秀賢在拍攝現場十分落力，似乎不用NG便完成相關片段，之後自己亦忍不住狂笑。

而翻看去年玄彬與孫藝珍在瑞士取景期間被捕獲的造型，至今仍未有播出相關情節，估計二人在餘下6集中將會一起重遊瑞士！

另外，首爾地方警察廳今日表示，當地基督自由黨於本月9日向警方舉報，指《愛》劇美化北韓軍，涉違反國家安全法，警方指目前正進行討論，未正式展開調查，又謂過往亦未有虛構的電視劇被判定涉違反國家安全法。