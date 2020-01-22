後生仔圍埋寫大字　鼠年行好運！

4位「後生仔女」孔德賢（Danny）、林正峰（阿楓）、王虹茵（Sharlene）和羅詠怡（Kosa）一齊送豬迎鼠，平時打鍵盤多過寫字的四人，趁農曆年即席揮毫，寫揮春互相祝福。

Danny似乎太耐沒執筆寫字，寫「迎難而上」似足象形文字，，他謂：「有乜困難唔開心都要頂住，要迎難而上，大家一齊過鼠年。」Kosa就最貪靚，祝願各位女士們身材Fit爆「有前有後」。而阿楓就寫了女人最忌的「肥」字，以「愈來愈肥」來送給Sharlene，他謂：「因為Sharlene勁瘦嘛，要肥肥白白先有錢有福氣。」Sharlene亦欣然接受，並以「長Hea長有」來回禮：「上年你工作太辛苦太努力，要識得Hea吓放鬆吓，咁先長搵長有。」

之後4人合力炮製一張巨型揮春，有設計根底的Kosa更畫了一個可愛「福鼠」，阿楓一句「鼠不盡的快樂」，起初大家看不懂意思，當他叫大家以國語來讀一次，才明白是「說」不盡的快樂，大家都讚有創意。

鼠年有大計

講到鼠年運程及大計，Danny稱平時不迷信，但每到農曆新年都特別關注。工作上，與和阿楓挑戰拍劇，亦希望繼續做《＃後生仔傾吓偈》主持。首次拍劇的阿楓希望新一年有好開始，他說：「視為一種鍛煉，我依家25歲係要拼搏。」講到目標，他希望能在觀眾心目中有鮮明印象，令大家記得他。

Sharlene表示今年流年運程不俗，相士稱她今年會遇新挑戰，而她都希望能有多方面發展，不論拍戲、主持及唱歌都有興趣去試。至於Kosa表示今年會主力主持《＃後生仔傾吓偈》及《＃一屋後生仔》，Kosa於藝術院畢業，喜歡畫畫及做手作，希望可以再學多點，屆時可以在節目上分享。

場地提供：客廳（大角咀）