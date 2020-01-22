康華Rap歌唔使靠性感　尹光：唔值錢！

藝人康華早前出席公司團年飯，去年踩入樂壇做Rapper的她，在場遇上尹光即向對方請教歌唱心得，她透露已準備錄新歌，她說：「上次有首rap歌，今次問咗好多網民意見，問佢哋想聽乜嘢，今次呢首比較特別，係廣東歌，希望每次都有新鮮感覺。」

問到MV會否特別性感？康華笑說希望網民和粉絲多給意見，會盡量滿足要求，但尹光卻認真地開聲禁康華性感，尹光說：「康華拍咗好耐戲，經驗實夠，要求性感？佢咁靚，唔使露咁多。」康華亦說：「問題係太性感，驚大家唔鍾意睇，冇人睇。」尹光即說：「唔係冇人睇，唔應該畀人睇，睇少少好啦！睇多唔值錢！你靠技術靠藝術，服裝好睇露少少就夠。」康華笑說：「尹光話唔好性感，大家唔好有呢個要求啦！」尹光讚康華Rap歌唱得好，四月的演唱會想邀請她任嘉賓，並提到也要準備養聲，他說：「以前唔使養聲，打通宵麻雀第日一樣唱到，依家起碼一個禮拜前養聲，要食得清淡、瞓多啲，仲要背熟歌詞，因為由細到大唔睇mon唱，我一望住個mon反而唱到亂籠。」

莫旭秋邀歌莉雅做嘉賓

另外，「書生歌手」莫旭秋透露三月的《秋的懷念》演唱會已邀請「Hi-Fi碟小天后」歌莉雅擔任嘉賓，兩人將首度同台合唱兩首歌，莫旭秋與歌莉雅雖然屬不同年代，但同公司相識已一段日子，他笑言：「我榮幸呀，你係Hi-Fi碟天后，我都有好多隻你嘅碟，唱得好好。」歌莉雅表示可以跟他合唱經典歌感開心，莫旭秋說：「嗰啲歌對我嚟講好後生，對你嚟講就好經典。」雖然演唱會在三月舉行，但他說新年不會出埠：「留喺香港心安樂啲，唔想出去玩，出咗去嘅話，好似啲歌等緊我練，玩得唔開心，心會散。」歌莉雅就笑稱自己能一心二用，即使身在外地一樣可以編排時間「溫書」（練歌）。