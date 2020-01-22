美男計得咗！Tyrese花市擺檔「㷫」合合

組合BOP天堂鳥被影到不去唱歌跳舞，竟然去了年宵擺檔！Tyrese（歐喬鋒）和Lincoln（許俊豪）被目擊在大埔年宵擺檔賣花，兩子落力搬搬抬抬，搬到「㷫」合合的Tyrese更索性除剩背心露出「麒麟臂」！他們親力親為Sell客，又不介意當街蹲低，最後憑住「美男計」成功在短時間內做到幾單生意，成績驕人！

Tyrese透露家中從事園藝生意：「本身喺元朗花場每年都會賣年花，直至幾年前忽發奇想，不如投埋年宵攤檔搵多份錢，所以就開始咗年年都會喺年宵擺檔，今年係第7年擺檔。」而Lincoln則笑言來幫手「幫補生計」，問到可有興趣下年一起投資？Tyrese表示有叫他，但對方擔心有風險。Tyrese又透露今次投資5至6位數字：「錢銀方面係屋企人畀咗先，我再畀番個本，我賺少少啦，同屋企人都唔會計咁多，賺到嘅錢都係大家一齊使。（預計賺幾多？）目標係賺到兩至三倍，喺一星期內做到嘅話係唔錯㗎啦。」Lincoln又謂今年他們投得3、4個舖位，可以擺到更多貨，相信可以賺更多。

靠樣「誘」客

問到Tyrese覺得Lincoln做成點？他說：「正啦，高大靚仔，有咩師奶可以逃得到佢？」問到可有靠樣「引誘」客人？Lincoln說：「唔使引誘嘅，佢哋自己走埋嚟，係易啲溝通，佢哋望落去會覺得舒服，傾偈會開心啲。」Tyrese亦謂有些客人喜歡幫襯後生仔：「如果佢哋講價，我會話『後生仔第一次創業，唔好講價啦』，佢哋就會覺得幾好，後生仔肯做。」Lincoln亦謂：「同埋我哋有禮貌，講多啲祝福說話，新年人哋鍾意聽，之後佢哋就唔講價。」問到不見成員Gordon？兩人笑言對方很忙，是「遠距離指揮官」：「佢會打嚟話邊個邊個會過嚟買花。」

粉絲幫手

兩子又謂很多住附近的朋友會來幫襯，如譚嘉儀、樂印姊妹等，問到住大埔的緋聞女友林欣彤呢？Tyrese謂：「佢上年有嚟呀，今年我諗佢都會嚟，我會叫佢嚟幫手買嘢。（你送花畀佢嘛！）冇咩所謂，個個都送，賀吓佢新一年攞個意頭。」他又表示很多粉絲會特地來幫襯，有些甚至由幫襯變做幫手：「好忙嗰陣佢哋會幫手招呼客人，每人分工合作負責唔同崗位，當每年有個聚會。（點樣多謝佢哋？）年三十晚一踏正年初一就會派利是畀佢哋，作為老闆唔會虧待佢哋。」他們亦透露年宵後會放假過年，之後會出歌及開演唱會。