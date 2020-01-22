早種「偷食」基因！湛琪清埋怨老公唔識趣

藝人湛琪清（Jessica）對今個農曆新年十分期待，因為她有份拍攝的賀歲片《肥龍過江》終於上映，她坦言:「拍呢套戲嘅時候，我仲未結婚。我喺日本拍咗幾星期，當年仲未係我老公嘅男友Kenneth都有嚟探班，但當日我要去一個比較偏遠嘅地方拍攝，來回要四小時車程，佢好懶，冇去拍攝現場，喺酒店等我返嚟食飯，我拍攝期間佢又不停傳好多嘢食嘅相畀我，我話佢揀食物都唔揀我，哼！」

Jessica在戲中飾演翻譯，跟表姐夫甄子丹有不少對手戲，她開心從對方身上學到不少東西，同時亦大感壓力：「我好畀心機，唔想令佢丟臉，不過我都多NG，因為我廣東話唔叻，我係用拼音去背對白，有時唔明某句對白嘅意思，所以對白同表情會唔夾。（子丹對你惡唔惡？）有少少，佢好專業，都係為我好，會畀好多意見我。」

講到新年一願望，Jessica計劃多開一間美容院及學好廣東話：「朋友都話我廣東話渣咗好多，所以我下令老公要同我講廣東話。」另外，Jessica有意減少喝酒以調理身體，不過，她認為節日時小酌怡情，所以特別調配了兩款雞尾酒應節，包括以沙糖桔調製的「大桔大利」以及用玫瑰糖漿及雜莓製作的「花開富貴」，非常好意頭。

場地：The Poet

服裝：Sandro