李思林黃筠兒攬實桃花　盼鼠年人氣爆燈

李玟胞姊藝人李思林（Nancy）早前約同門新進藝人黃筠兒（Chloe）到維園行花市，走勻蘭花和桔樹檔位，行到攰就拮魚旦，感受一下過年氣氛。回復單身的Nancy和無拖拍的Chloe，目標一致主力攻桃花檔位，在桃花叢來回行、又攬又抱桃花，取其意行桃花運。Nancy突然四字辭上身要買含苞待放的花，原來是媽咪教路，她說：「我梗係要桃花啦！（回復單身需要桃花？）係Chloe咁靚女需要桃花，行桃花運好緊要，做娛樂要多啲人氣。（講真桃花？）有男仔鍾意？女仔梗係希望有男仔鍾意啦，男仔都希望有女仔鍾意。（依家available？）I am always available。」。

過年食蓮藕

她說過往媽咪和她們三姐妹有個習俗，農曆年都會炮製蓮藕食品，包括蓮藕豬肉餅和蓮藕糯米甜品，她說：「我依家食素，會將原本加豬肉改為加蓮藕粉及冬菇和蘿蔔，用低溫煎就無咁熱氣，是2020升級版，我未試過整，但我對煮素食心得好自信。」笑言會自己試先，合格才給媽咪吃。Chloe透露年初一習慣陪家人看賀歲片，是家庭過年習俗，她說：「雖然減緊肥，但新年會同親戚拜年，畀自己放肆食三四日。」

黃筠兒Handbag：Kate Spade