傅嘉莉引小鮮肉埋身　黃嘉樂明年想結婚

藝人傅嘉莉（Kelly）、楊潮凱與黃嘉樂買年花應節，獲街坊包圍要求合照。三人鼠年同犯太歲，Kelly自爆被批有爛桃花及有小鮮肉追求者，而嘉樂在感情上有變動，希望新一年與女友拉埋天窗，至於潮凱最佛系，隨遇而安。

傅嘉莉、楊潮凱及黃嘉樂三個老友鬼鬼，近日相約到旺角花墟買年花，三人大受街坊歡迎被包圍集郵，Kelly指曾經連續三年在家中放置桃花，但感情仍未有着落，即被潮凱與嘉樂取笑買錯桃花，而潮凱喜歡蘭花，貪其耐放又容易打理。

Kelly吸小鮮肉

Kelly與潮凱同屬鼠，講到鼠年犯太歲，Kelly自認篤信風水命理，日前拍攝新春節目時，乘機向堪輿學家請教：「師傅話我今年好多桃花，但因為係犯太歲，所以啲桃花都唔係咁好，佢叫我要攝太歲、去捐血同洗牙。佢話好多年紀比我細嘅人會對我有興趣。（對小鮮肉有冇興趣？）冇。」

潮凱稱只會選擇性相信：「好就信，唔好咪留意吓囉！其實犯太歲唔係唔好，只係有變動，人生就係有變化㗎啦，所以唔擔心。」

嘉樂笑言會逼凱潮去趨吉避凶，潮凱與Kelly踢爆嘉樂是「神佬」一名：「嘉樂新年會約我哋去拜神同行大運，今年會去行鳳凰山。」

嘉樂會有感情變化

至於而屬馬的嘉樂自言今年也沖太歲：「話會有感情變化。（問他是否有機會結婚？）年年都諗住，所以要努力工作先可以養妻活兒。新年願望係事業更上一層樓再成家立室。今年拍咗套新劇《逆天奇案》，雖然係單元角色，但自己好鍾意，要喊到生離死別咁，係個幾感動嘅角色。」

Kelly感恩去年憑《包青天再起風雲》而提名最佳女配角，希望新一年的角色有所突破再獲提名，拍劇之餘又有拍拖。而新年她會首次全家總動員到日本旅行，令她大感期待。