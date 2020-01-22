跳老舞響朵！黃建東同阿媽拍住上搵真銀

黃建東（東東）舊年年底同媽咪黃葉慧茵 （Diane）母子檔上陣亮相無綫節目《流行經典50年》，彈琴加跳舞表現亮眼，網上片段點擊仲已經超過30萬，所以呢個農曆新年東東同媽咪再跳過，實行要「跳」上一層樓！

有上次嘅演出經驗，東東同媽咪非常合拍，仲即席抱起媽咪，展現力的表現！自從兩母子亮相節目後，Diane話好開心多咗人認得自己：「好多人喺街同我講，話有睇我哋跳舞，話好好睇。（慣唔慣有人認得你？）少少啦，但好開心佢哋同我傾偈。」而東東仲話因為媽咪高貴嘅形象，引嚟廣告商垂青，搵佢哋拍廣告：「依家有個海味廣告傾緊，考慮搵我哋兩母子拍廣告，真係好開心。」東東笑言同媽咪齊齊搵銀拍住上，鼠年賺個盆滿缽滿！

東東笑指依家似足媽咪經理人，問到Diane會唔會考慮加入娛圈，佢謙虛咁話：「玩吓都OK嘅，但我最鍾意都係跳舞，拍吓廣告出吓活動都OK。（但好似阿東拍劇呢？）咁就難啲啦，咁要搵埋阿東先啦！」

講到農曆新年，東東話會一家人同親戚拜年，大家聚吓：「我好鍾意過年，除咗我逗利是之外，自己都會派利是，多謝一班工作人員。」

場地：Let's Fitness

髮型：Jackson Chui @ Hair Creator x IG Academy

化妝：Ada Pang

服飾：Silver’N Grace；Kir Royal；ROMAGO