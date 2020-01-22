同張智霖度橋爆肚　張繼聰笑到肚攣

男神張智霖（Chilam）與張繼聰（阿聰）「兄弟檔」演出賀歲片《家有囍事2020》，二人拍住上大放笑彈，希望觀眾踏入鼠年人人開開心心。阿聰形容今次與台前幕後合作愉快，談起當初接拍該片，他直言事前有與Chilam「互通消息」﹕「佢拍我先拍嘅。之前有同佢同作過，但好少對手戲，今次之後我發現外表斯斯文文嘅Chilam，演喜劇有佢嘅一套，尤其佢被欺騙『網戀』細細粒（陳嘉佳）嗰場，我直頭笑到肚攣。」戲內二人「集體創作」，互度橋爆肚；戲外阿聰教Chilam打坐，Chilam則介紹「靚嘢」給阿聰，感情不錯。

談到這個農曆新年，二人不約而同會偕同家人出埠歡度新歲，阿聰坦言：「依家囝囝升中，所以要等放假先去到旅行。人年紀大咗想留啲（大膽）Quota拍戲用，好似之前去日本旅行，囝囝要玩驚嚇鬼屋，交由老婆陪佢，我就同個女喺出面坐火車囉。」Chilam聞言亦接口說：「啱啱嗰次旅行我都係繼續自己嘅佛係滑雪，但一啲都唔Enjoy，當囝囝上（山）頂玩緊時，我依然喺下面練習，發覺點都趕唔上佢嘅速度，真係有啲失落同沮喪。（太太靚呢？）佢直頭連雪都唔滑，只負責看管財物。」

新年新願望，二人只想身體健康，Chilam則直言導演夢未碎。談到生肖風水命理，阿聰即謂：「新年嘅話，傳統嘢好似同父母拜年我會做足，希望身教令日後仔女承傳，不過我冇理運程，覺得只要保持心境愉快，無論人生起跌都係風景嚟啫，反而有時喺跌嘅時候，先有學習及得着嘅地方。」Chilam則創金句：「我信『人品好自然運程好』。我就慣咗年卅晚一家大細去維園行花市，舊年太多人想中途走，結果畀太太拉住，希望今年成功克服人群恐懼症。」

張智霖髮型﹕Ziggie Law@Muse Hair

化妝﹕Hetty Wong

張繼聰髮型﹕Jobbylee@Leighton Aveda

化妝﹕Levina@PinkyKuMakeUp

場地提供﹕盛天餐管