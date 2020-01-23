【閨蜜睡房】陳家樂願意封盤　做個多仔公

現年33歲的「男神」陳家樂事業正處上升軌道，然而他認為事業與家庭可以並存，也期待成家立室，憧憬將來有一個屬於他自己的家庭，更想做多仔公呢！

陳家樂今個農曆新年夠晒巴閉，有兩套賀歲電影輪住上畫，分別是《我的筍盤男友》及《緊急救援》，忙於為電影宣傳的他建議大家可以兩套都捧場，他笑說：「新春檔期可以一日睇超過一套戲。」家樂應邀為東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任嘉賓，與主持人李文珊（Sherman）分享與戲中拍檔合作的感覺。

笑點低頻NG

在電影《緊急救援》中再次與彭于晏合作，家樂對他讚不絕口：「佢為咗每個角色，事前做咗好多準備工夫，佢好勤力，為咗角色去鍛煉體能。」至於與師妹李靖筠合作的愛情小品，他笑說：「佢幾得意，好聰明，唔好以為佢傻吓傻吓就恰到佢。」他自嘲笑點好低，自爆每一個笑話也要NG十次，因為實在忍不住笑。

曾經與衛詩雅、陳瀅傳過緋聞，至今仍屬單身的他，雖然事業正處於衝刺期，但坦言都想結婚：「有事業都可以結婚嘅，不過要遇到有啱嘅對象先，我會憧憬自己有結婚呢一日，希望有一個家庭，特別係好多小朋友。」究竟家樂目標想生幾多個小朋友呢？他又想訓練仔女做乜呢？想知道就星期五、六、日記得收睇《閨蜜睡房》喇！