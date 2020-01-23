胸大的煩惱！王麗嘉轉戰美國進修殺入影壇

名模馬詩慧女兒王麗嘉一向身材惹火，是名副其實的內衣控，她與媽咪買Hot爆「紅底」迎新春！不過，大胸在模界冇優勢，她遂轉型進軍演藝界，今年的大計是到美國修讀演藝課程。

擁有E Cup逼爆上圍的王麗嘉（Irisa），驕人身材令人羨慕，日前她與媽咪馬詩慧（Janet）齊齊到內衣店，揀選紅色內衣過新年。兩母女在舖內不停揀選紅色內衣及睡衣，望新年由內紅到外，鴻運當頭！Irisa即場試了紅色喱士Bra及內褲，當走出更衣室時，來勢「胸胸」，大騷5吋「事業線」兼修長美腿，十分誘人，噴血指數爆燈。相反Janet揀的內衣則比較沉實，若隱若現藍色喱士Bra，低調性感。

內衣外着

Janet透露每逢新年都會着新內衣，而身為內衣代言人的Irisa自言是內衣控，她說：「我鍾意儲，有好多唔同款式嘅內衣，有時打開櫃桶，好多都未着過，但見到都會好開心。（鍾意邊啲款式？）我偏向舒服嘅款式，性感、喱士款都會買。（會唔會覺得性感內衣係一種情趣？）都可以咁話，但你着乜Partner都會鍾意，依家內衣都可以好Fashionable，就咁着襯牛仔褲都可以好型。」在旁的Janet說：「內衣係好貼身嘅物品，首選當然要舒服同靚，依家啲內衣好靚好多款式，又可以外着，好多時可以用嚟襯衫，多元化咗，有唔同嘅配搭。」

Irisa去美國讀演藝

模界愛平胸模特兒，現時主力模特兒工作的Irisa，雖擁有標準模特兒身形，卻因大胸影響發展，加上近年香港模特兒圈市道低迷，她亦要另謀出路，新一年有新動向，會轉投演藝界，她說：「依家香港模特兒工作唔係好多，我想去美國嗰邊發展，想去讀演戲。（想拍戲？）都可以咁講，做啲唔同嘅嘢！嚟緊諗住報讀細佬嗰間學校，但佢嗰間要Interview先入到，未知會唔會收，如果成事到時就同細佬一齊返學。」

一向開通的Janet對女兒的選擇表示支持，她說：「佢鍾意、覺得舒服就得，呢個係佢嘅生活，我負責生佢出嚟，唔代表永遠要擁有，將來嘅路佢自己決定。」

內衣：Intimissimi