東方日報C1：祖兒到賀　阿Sa雙料影視后慶功

英皇藝人蔡卓妍（阿Sa）早前成為雙料影視后，前晚獲老闆楊受成搞慶功，經理人公司的兄弟姊妹包括容祖兒及任達華等到賀，場面相當熱鬧。阿Sa人逢喜事精神爽，戴着巨型鑽 戒滿場飛，又成為集郵對象。稍後她將飛往馬來西亞拍網劇，出發前希望新年「開局」發橫財！

阿Sa早前於《2019澳門國際電影節》及《澳門國際電視節》頒獎禮中，分別憑電影《非分熟女》及網劇《PTU機動部隊》奪得「最佳女主角」，成為雙料影視后的她，前晚獲經理人公司老闆楊受成牽頭，為她於銅鑼灣舉行慶功宴，一眾英皇兄弟姊妹容祖兒、任達華、陳家樂、衛詩雅及湯怡等齊齊分享喜悅。

Twins合體馬國拍劇

戴巨型鑽戒的阿Sa，帶同兩個獎座興奮滿場飛。得獎至今已一個月，但完全沒有慶祝活動，她解釋：「今晚咪慶祝囉！大家都好高興，心意知道就得，好耐未試過咁齊人。」農曆新年將至，她笑說：「每年都會去老闆（楊受成）屋企拜年兼開局，我以往斬獲都幾多㗎！」

至於工作計劃，阿Sa透露Twins將合體到馬來西亞拍攝網劇：「同阿嬌（鍾欣潼），仲有關智斌、何珮瑜（Jeana）合作，都幾期待，況且呢個劇本係近年我睇過入面最好睇嘅一個，預算我要留喺馬來西亞幾個月，方便進行拍攝。」

而容祖兒上周六於澳門順利完成音樂會，她透露開騷當日上午喉嚨突然劇痛：「好彩我哋真係『藥箱都變成首飾箱』啫，有好多藥喺度，即刻啪咗粒。呢兩日去咗針灸放血同刮痧，依家兩隻手都刮出啲火嚟，所以應該會好啲㗎喇！」談到早前的膝頭勞損傷患，她透露仍處於康復狀態：「跳完舞要即刻敷冰，之後要浸番啲熱水，令血液循環，同埋盡量喺演出以外遠離高踭鞋，唔好太大嘅工作量。」

大年初一正式展開世界巡迴演唱會的祖兒，首站是美國拉斯維加斯，不過今次容母不會同行，祖兒說：「佢想留喺香港，多啲時間同BB（祖兒弟弟的女兒）收利是、拜吓年咁。Mani（霍汶希）會照顧佢、接濟佢呀！因為霍家逢初一、初二都大排筵席，髮菜蠔豉、鵝掌、花膠、海參任食，媽咪一定有口福。」

衛詩雅北海道傷腳：斷咗4/5

英皇小花衛詩雅（Michelle）前晚出席慶功宴時撐拐杖現身，原來約一個月前她與友人到北海道滑雪發生意外，導致左腳嚴重骨裂：「聖誕節同朋友去玩，上雪山時發現坐緊架卡車開行中，我成個人凌空咗，諗住唔係好高就跳落去，點知墜地時個身扭咗但隻腳冇扭，立時聽到『啪』一聲。」她被送到當地醫院，發現情況較想像中嚴重：「左腳骨折，醫生話已經斷咗4/5，剩番少少黐住，如果斷埋會好麻煩。（有冇喊？）想，但忍住，第二日我即刻返港求醫，搵到個好好嘅中醫師診治。我冇諗過骨折會搞咁耐，起初隻腳腫到嚇人，又變黑色，依家已經好番好多。」

另外，去年曾於內地遇襲受傷的任達華，最近頻做運動操肌，農曆新年後會正式投入工作：「開始跳吓繩又跑得步，但要選擇性咁做，舉啞鈴就唔得住，因為受傷時膊頭撕裂，仲未完全康復。」

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