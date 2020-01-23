教彈床健身吸男學員　顏子菲增設按摩服務

藝人顏子菲出席電影首映時被讚身型更見纖瘦，她解釋只是穿上黑色裙的錯覺，加上本身是彈床健身教練，經常保持高運動量之故。問身為靚女教練，應該汲納不少男學員？她說：「單對單清一色女仔，男仔都有教，但無要求我一對一。（學生慕名而來搵你教？）有啲有講，多咗好多喺網上平台問，最近有個App搞咗個投票選Top 10健身中心同教練，好開心有學生投我教嗰間，好支持我，但佢哋問點解Top 10 trainer我冇名候選，但都好開心啲人揀我，覺得自己努力冇白費。」她笑言經常設計新課程「折磨」學員，當中包括要求學員做網上功課。

為了自我增值，顏子菲想學肌肉按摩。問會為男士按摩？她說：「我爸爸係中醫，所以自細識針灸、按摩，我係想幫學員紓援肌肉方法，用毛巾隔住，唔使除晒衫按嘅，我都怕醜，幫到人都開心，希望人人健康。」

提到農曆新年，她說原定返南京探望公公婆婆，但遭家人反對：「屋企人擔心新年多人回鄉，多病菌，叫我留番喺香港安心啲，但好想𢭃公公婆婆嘅利是，可能等到二月先返。（擔心公公婆婆？）佢哋多數留喺屋企，係驚我出街。」