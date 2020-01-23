唔想面對舊劇集？孔孝真去粉絲IG留言惹爭議

韓國39歲女星孔孝真去年與姜河那主演的KBS劇集《山茶花開時》大受觀眾歡迎，她更憑《山》劇在《KBS演技大賞》首度奪得「演技大獎」。有粉絲近日在Instagram（IG）上載孔孝真2003年拍的韓劇《小爸爸上學去》的片段，孔孝真卻留言要求對方不要上載她從前的影片，惹來網民批評。

該粉絲是孔孝真的忠實劇迷，在Instagram上載了200多段孔孝真過往演出的片段，而孔孝真就於她與男星Rain合作的《小》劇片段下留言說：「拜託了，可以不要再召喚我從前的電視劇嗎？拜託你了。」該粉絲便回覆道：「好，孔演員，我會（不再上傳）了，謝謝你。」當有網民說羨慕該名粉絲獲孔孝真留言時，粉絲便回覆說：「其實我好傷心，很對不起孔演員，我會繼續支持她，謝謝。」

事後有不少網民留言批評孔孝真，指粉絲是因為喜歡孔孝真才會回顧她過往的演出片段，但孔孝真卻向對方提出無理要求，要求對方不要上載影片，對孔孝真的態度大感失望，亦有網民表示理解：「正如我都不喜歡朋友上載我從前的樣子，會覺得好老套，孔孝真應該也是同一想法吧。」