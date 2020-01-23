「踎低噴飯」始祖　英國喜劇之王泰利鍾斯離世

英國老牌搞笑組合「踎低噴飯」（Monty Python）開山始祖之一的英國老牌諧星兼編導泰利鍾斯（Terry Jones）前日離世，享年77歲。據知他4年前患有罕有病額顳葉癡呆症（FTD）。

泰利除了創作過組合多部劇集之外，83年亦憑住自編自導自演的《人生七部曲》（The Meaning of Life）而勇奪康城電影節評審團格蘭披治獎。而他在片中一人分飾十二個角色，其中在一環節中飾演Mr. Creosote，最後因食得太多而食得肚脹自爆。其後曾志偉將這場經典鏡頭在港產無厘頭喜劇《小小小警察》中重玩一次！

幾位「踎低噴飯」成員包括Sir Michael Palin、John Cleese、泰利基廉（Terry Gilliam）以及Eric Idle等都有回應老拍檔死訊。前者形容泰利是其世代之一其中一個最好笑的編劇表演者。而John就於Twitter留言大讚他極有才華和擁有無盡熱誠的人。此外，一眾深受「踎低噴飯」影響的後輩包括諧星David Walliams與西蒙柏奇（Simon Pegg）都有於社交網留言哀悼泰利離世。David稱泰利為「喜劇英雄」。曾在泰利2015年執導的遺作《Absolutely Anything》任男主角的西蒙柏奇大讚泰利為人風趣及可愛與他合作好開心。