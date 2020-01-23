與同門美女開心迎鼠年！郭羨妮晒美腿搶鏡

藝人郭羨妮（Sonija）日前與同公司的陳倩揚（Skye）、梁嘉琪和顏子菲（Belinda）以一身中式服裝造型亮相，率先互相拜年。當中Sonija的短身裙造型非常搶鏡，她笑言很久沒有穿短裙晒美腿，今次團年特別派福利，令其他三位自愧不如。

顏子菲盼獲觀眾認同

過去一年，四位美女對工作尚算滿意，但都寄望鼠年有更好成績。顏子菲有份參演的ViuTV劇集《詭探前傳》和TVB劇集《多功能老婆》先後在2019年推出，特別感恩可以和鄭少秋、楊千嬅等好戲之人做對手戲，絕對是獲益良多。她笑言過去拍了不少電影、電視，希望有機會在2020年同時推出，並希望來年藉此拍攝更多電影和電視劇，成為獲觀眾認同的演員。

梁嘉琪繼續闖時裝界

梁嘉琪過去一年驛馬星動，去了泰國和日本拍攝節目和廣告宣傳片，非常開心。嘉琪自言十分喜歡旅行，希望寓工作於娛樂，多些出埠拍攝。她透露2019年拍攝了一套電影，戲份很有發揮，角色充滿驚喜，自己也非常期待。另外有一套在澳門拍攝的微電影《城內的人》，更要飾演一位坐輪椅的女孩，非常有挑戰性。演而優則商，嘉琪2019年創立時裝品牌得到不少好評，Sonija 更是支持者之一，她希望2020年繼續努力，在時裝界創一新天新地。

組成｢郭嘉旅行社｣

過去一年，Sonija付出不少精力拍攝電影《尋秦記》，自言要休息一段時間才能回復精神體力，但好開心可以與一班老朋友一同拍攝電影。未來日子，Sonija希望可以嘗試做不同類型的角色，甚至主持電視旅遊節目擴闊眼界。嘉琪即舉手贊成，更建議與Sonija組成｢郭嘉旅行社｣，去發掘更多旅遊新景點給香港觀眾。

陳倩揚去日本過年

講起主持，當然唔少得靚媽陳倩揚。除了為電台健康節目和電視節目做主拎外，她還有經營網上平台，去年尾更為ViuTV到印尼拍攝節目《豆釘去旅行2》，今年4月她又會與黃淑儀（GiGi姐）去日本拍攝開電視全新節目《揚GI甘露》，令人期待。而今個農曆新年，陳倩揚大年初二已要開工，但隨即會放假闔家去日本，今次帶三位小朋友去旅行，又是一個大挑戰！

當日團年，公司慣例抽不同外幣的一千元利是，Sonija和嘉琪分別抽到一千元新西蘭紙和一千元澳幣大利是，先發一個新年財！其他兩位美女也抽到馬來西亞幣和人民幣，大家高高興興迎接鼠年的來臨，同時希望大家｢身體健康｣、｢心想事成｣！