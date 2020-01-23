賀歲片內地集體撤檔！《緊急救援》香港延期上映

由林超賢執導、彭于晏（Eddie）、陳家樂等主演的英皇電影《緊急救援》原定於2020年大年初一於內地上映，香港緊貼其後。但因武漢肺炎全國爆發，疫情不斷蔓延，《緊急救援》在官方微博表示將撤出內地春節檔期，延期上映，後續將配合影院及各渠道開啟退票流程，而香港一樣延期上映。此外，多部內地賀歲片亦宣布撤檔，當中包括徐崢主演的《囧媽》、王寶強主演的《唐人街探案3》、陳可辛的《奪冠》（前名中國女排）、《急先锋》、動畫《姜子牙》及動畫《熊出沒‧狂野大陸》。

導演林超賢回覆東網表示：「天災預計唔到，為咗觀眾嘅安全，呢個係無奈嘅決定。（幾時再上映？）唔知道。（損失幾多？）冇得計，但今次電影嘅發行空前成功，我諗其他地區（內地以外）嘅戲迷會比較失望。」他指現有「意外假期」，會先出埠旅行休息，回香港再諗後着，又表示：「基於依家呢個情況，咁我覺得大家撤檔都合理，因為始終依家係一個重要嘅時艱，大家協力去阻止疫情有可能擴散嘅情況，都係好事嚟。」彭于晏工作室亦轉發《緊急救援》官方微博的發文，留言：「沒有甚麼比拯救生命更重要。眾志成城，共克時艱！」