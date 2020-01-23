批評無綫勁大膽　李國麟：咁做係為佢好

早前有報道指資深演員李國麟斥無綫的劇集是「膠劇」，不思長進，而一年六騷的政策有問題，要綠葉演員向監製𢱑撈。今日李國麟在無綫電視城見記者，就報道一事作解釋：「唔係澄清咁嚴重，只係好多人睇咗個訪問，有好多回響，多到我驚，啲人用咗我嘅角度去睇成間公司咁係唔公平，公司好似畀我踩咁，如果我唔係呢間公司度做，咁我就係踩間公司，但我仲喺度做，我好鍾意公司，咁做係為佢好，但我用錯方法，令好多監製老友唔舒服，今日返公司係同見啲老友了解吓。」

李國麟指自己沒有稱劇集是「膠劇」：「膠劇係觀眾講，我只係回應，我做咗幾十年，我可以代表演員同劇集去講，膠劇與否係由觀眾去定義，我唔係代表觀眾，其實唔係TVB啲劇唔得，係未必符合所有觀眾嘅口味，而且睇劇嘅形式唔同咗。」至於一年六騷的問題，李國麟稱公司對他很好，足夠溫飽：「公司對每個藝員有唔同政策係有原因，有啲人係因為不思長進。（但劉江唔續約？）我有同佢傾過，佢都七十幾歲，唔想咁操勞。」

未被照肺

問他是否受壓而出來解釋？他坦言：「係我自己做成，個訪問太耐之前做，我都唔記得講咗啲咩，係好多人打畀我話你夠膽咁講，唔怕死。（有冇畀高層照肺？）未照，相信公司會同我了解，我都幾十歲人，做咗咁多年，公司鬧我做乜，公司唔會鬧我。（你個合約幾時到期？）2021年5月。（會唔會以後唔敢批評公司？）會照講，我係為公司好，唔想公司冧。只係想借今次機會同大家講聲唔好意思。」