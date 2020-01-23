揀祖兒係最佳筍盤　關智斌大讚「五有」

由關智斌、陳家樂、楊天宇（Angus）主持的網上節目《三夫當關》，最近一集請來大年初一上映的賀歲片《我的筍盤男友》的一眾演員小師妹李靖筠（Gladys）、郭奕芯（Ashina）及孫慧雪作嘉賓，與大家探討何謂「筍盤男友」。

談到「筍盤」的條件，Ashina表示並不要求另一半很富有，只要有能力可以照顧自己及另一半就可以。而Gladys就指雖然外貌重要，但最看重的是對方是否一個有想法的人：「如果佢有想法，就算係八両金，我都可以嫁畀佢。」更自爆鍾意大男人，她說：「佢摑我一巴，再錫落嚟，好爽呀！」眾人大呼她變態。隨後家樂大爆孫慧雪老公每天都會在片場接送，十分體貼。雪雪表示自己老公是：「講嘢難聽，但係好關心人嘅人。」Gladys大喊：「我就係鍾意呢啲一啖砂糖，一啖屎嘅人！」講到另一半是否一定要專一，本以為會一致認同，豈料Gladys竟另有想法：「我覺得出軌唔係不能原諒嘅事嚟嘅。」Ashina則自爆曾有男友多次出軌，Angus回應：「如果佢係為咗激你先出軌，我覺得好好笑。」Ashina激動大喊：「佢係因為痕先出軌，唔係因為想激我囉okay？」引發全場爆笑。

討論送禮物給另一半時，家樂怕醜承認自己會為另一半自整禮物，例如頸鏈、戒指。經常被「取笑」有錢的Angus則被揶揄會開「任寫銀碼的支票」作禮物，又被Kenny指「有錢、有樓又有車」，絕對是最佳筍盤。在挑選心水的圈內筍盤時，Gladys選擇陳家樂：「佢就係十啖屎，一啖砂糖嘅佼佼者。」而女性筍盤Kenny就選擇了好友容祖兒：「首先佢有錢、有車、有樓、有樣、有事業，又成日都好開心。」Angus大表認同，提到自己剛加入公司時，祖兒及軒仔主動找他聊天，所以覺得她很好。Kenny及家樂反駁：「我冇照顧你咩依家？」、「我冇同你打招呼咩？」家樂更爆出一句：「我唔紅咋嘛！」師弟Angus再次被攻擊得體無完膚。

進入遊戲環節，眾人再次挑戰困難版《三夫大電視》，Angus在第一題「小鮮肉」指着白己，但拍檔雪雪卻猜不到答案，Kenny見狀立即嘲笑：「即係你唔係囉！」而一直搞不懂遊戲規則的Ashina則玩到精神崩潰，大叫救命，但卻「傻人有傻福」猜中最後的決勝題，成為大贏家。