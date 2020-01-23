新歌推打打氣版　梁詠琪邀後輩歌手參與

歌手梁詠琪（GiGi）去年底推出溫暖人心作品《平安夜》大獲好評，唱片公司將歌曲加強力度，製作《平安夜》打打氣版，在2020年繼續為大家加溫，GiGi說：「好開心新歌有好成績，更高興的是收到歌迷的迴響，都話《平安夜》畀佢哋放鬆心情，將日常嘅煩惱都驅走，心靈得到平靜，呢啲係我最希望得到嘅效果。」為配合宣傳，特別設計6個不同的小故事，以廣播劇模式呈現。

除了GiGi親自聲演外，加了6位後輩歌手參與，包括Jace（陳凱詠）、Gary（趙浚承）、Yan Ting（周殷廷）、樂隊Dusty Bottle主音Kerryta、樂隊ONE PROMISE主音文廸和Oscar（涂毓麟）。6個故事角色均來自《平安夜》的動畫MV，他們都是第一次和GiGi合作，各人除了表示愉快外，當日也提早到場和GiGi對稿。後輩歌手們因為拍NG而成為錄音時間最長的一個，大家都各自不斷背稿，非常認真，令錄音室突然變成考試場。

錄製廣播劇完畢後，歌手們為GiGi送上驚喜「提子祝福」，包括不同品種的提子和提子副產品給GiGi作答謝。GiGi曾經介紹過西班牙的新年傳統習俗，在除夕最後12秒要連續吃12粒提子，寓意新一年12個月都平安如意好運！當日Oscar和文廸也即場挑戰這個西班牙賀年傳統，二人既想鬥快但又愈食愈慢，場面歡樂搞笑。