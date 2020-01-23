徘徊抑鬱邊緣　G.E.M.酒店大嗌紓壓

歌手G.E.M.（鄧紫棋）今日推出新歌《Fly Away》MV，這是一首為抑鬱症患者發聲的歌曲，她透露自己曾徘徊在抑鬱症邊緣，伴隨很強烈的強迫症和躁鬱情緒，源自於這幾年發生太多事，她說：「因為身旁有抑鬱症的朋友，我開始去研究，我才發現我自己曾經也有抑鬱傾向。很慶幸也很感謝我的信仰，以及牧師的支持及聆聽，讓我的狀態沒有到那麼嚴重。」

對她來說最能代表這首歌的動物是貓頭鷹，牠們與白天隔絕，就像是不被理解的局外人，所以她想透過這首歌為沒有被聽見丶被理解的那一群人發聲。身為公眾人物的她覺得自己有一種社會責任，她說：「我不能太負面，要給外界正面能量及影響，所以自己難受時，只能在音樂裏去表達。無論自己多累或受了多少傷，我也不想波及到別人，反而會更想保護周遭的人，不讓他們受傷。」

她創作了這首歌，不是寫給有抑鬱傾向的朋友，也想提醒沒有抑鬱傾向的朋友們，多去發現、關心周遭的人有沒有這樣的遭遇，並給予這些朋友支持，鼓勵他們勇敢走出來！當她發現自己有一點抑鬱傾向時就去看心理醫生，對方給她的建議是：「我正處於一些不健康的關係，必須勇敢地斷掉這些關係，所以我後來尋找律師、家人的協助，鼓起勇氣去面對這件事。」

歌曲MV取景於法國巴黎，她獨自夜遊，漫步地鐵、羅浮宮、艾菲爾鐵塔等知名巴黎景點，壯闊而寂寥的異國場景，卻也更加反映出歌曲故事裏隱含的酸楚。曾因壓力大的她在酒店裏大叫紓壓，當時她只想被聆聽、被理解，許多人認為抑鬱只是一種情緒狀態，但當黑夜時刻降臨，無法排解抑鬱、只能夠藉由強顏歡笑，來讓自己看起來「正常」的反應，對患者來說，都是種與世隔絕的孤獨和傷害，就好像夜行性動物貓頭鷹，在白天是與一般人格格不入的局外人。