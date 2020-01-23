飛起黃心穎！《法證先鋒IV》重見天日

因無綫小花黃心穎偷食人夫許志安，而被飛出己拍竣的新劇《法證先鋒IV》，有關她的戲份要重拍，而她的角色則由湯洛雯頂上，相關演員早前再到台灣開機，在趕緊的情況下完成，參演的演員曾擔心這劇成倉底貨，不過，最近無綫將這劇完成後期製作，並安排於2月17日首播，接由張兆輝和姚子羚等人演出的《黃金有罪》的檔期播出。

有份主演《法IV》劇的黃浩然，今天亦有在社交網報喜，稱《法IV》播映有期了，他回覆東網稱：「當然好開心，因為都用咗半年時間去拍攝，亦都非常感激，亦都感恩公司用咗好多資源去拍攝以及重拍，今次角色同劍雄剛剛相反，希望觀眾一樣鍾意。配合天時地利人和，大家的檔期可以配合重拍，出來的效果非常好，除咗演員付出心機外，監製梅小青亦都花了很多心機，台前幕後包括燈光、攝影，今次佢哋亦用咗不同手法拍攝，另外想提一下，劇中每一個個案，有好多好有份量嘅演員參與，例如：鮑起靜、謝賢、米雪、陳敏之等，劇中每個人物構造都很強，包括客串嘅角色。」

湯洛雯說：「當然會開心，因為都係大家拍咗好耐嘅成果，其實我都冇其他人拍咁耐我都係拍咗一個月，但係其他人好似拍咗大半年，所以我知道呢個劇，係好多人嘅心血結晶品，自己都會緊張希望出嚟嘅效果好。」