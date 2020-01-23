武漢肺炎肆虐　章子怡聲音導航發片抗疫

內地女星章子怡月初宣布誕下兒子，雖然身在美國坐月，仍然關心武漢肺炎情況，佢上載一條防禦動畫短片，聲演教大家防禦口訣：「七步洗手十五秒，輕柔慢擦洗乾淨，增強鍛煉多休息，噴嚏咳嗽遮口鼻，肉蛋食物十分熟，細吃慢嚥才舒心，防寒保暖要做好，室內通風要注意，佩戴口罩成習慣，避開人群記於心。」她更感激醫護人員的努力：「致敬所有奮戰在一線的醫務工作者和科研人員，也讓我們從自己做起，共同加油，早日打贏這場病毒防控戰！我們一起加油！」短片上載一小時，已錄得超過22萬點擊率，網民讚子怡把聲好好聽。

而老公汪峰亦喺微博發文，指喺呢個時期，揀選咗幾首歌包括自己主唱嘅《直到永遠》以及由已故美國流行巨星米高積遜主唱嘅《Heal The World》激勵人心：「突然來臨的這場類似曾經非典那樣的新型冠狀病毒感染肺炎正在蔓延開來，這全新病毒的傳播和對生命的傷害再一次讓每個中國人感到了擔憂。在這個時刻似乎沒有甚麼比勇敢面對和共同戰勝這場災難更重要的事。所以，這兩天我搜索了全世界範圍內很多對深處災難的人們給予他們深深撫慰和巨大勇氣的歌曲，整理出了這個我心底最想分享給大家的最震撼人心的賑災歌曲排行榜。」而子怡亦有轉發其微博，夫妻同心。