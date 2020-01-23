李施嬅聽「師傅」贈言趕住嫁

藝人李施嬅去年憑大熱劇《金宵大廈》在無綫台慶頒獎禮「開齋」，奪「最受歡迎電視女角色」獎。解16年之癢的她預告今年事業方面相當刺激，有不少新嘗試，而過年後將起程拍攝加拿大劇集，孭飛做「女一」！

單身的施嬅背後原來一直有高人指點，獲「胡師傅」贈言今年適合結婚，她說：「聽好姊妹胡杏兒師傅講今年，尤其5、6月係特別適合結婚，希望有姊妹結婚啦！依家仲有幾個月時間，如果遇到筍盤，我會努力跑出，閃婚都冇所謂！我會盡能力，希望快啲唔使再𢭃利是，哈哈！」她表示「胡師傅」一直有為好姊妹指點迷津：「佢有睇書，係班姊妹入面最勁。我哋屋企啲風水都係請教佢，租屋前會問吓佢，間屋旺唔旺、好唔好，佢講得有紋有路㗎！」

問到新年有何節目？她表示會與家人大戰「四方城」，但笑言面對「雀后」媽咪，每年都要做「魚腩」：「新年一定同媽咪打牌，佢打牌好勁，打到攞獎！媽咪有規矩，就算幾細都要打錢，所以每年都輸晒利是錢畀佢，要叫佢手下留情。我冇呢方面嘅運氣，惟有努力做嘢。」

場地：Hyatt Centric

服裝：ba&sh