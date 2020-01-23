滬警解畫　周董自備隔離倉保命惹爭議

一條聲稱是周董自備隔離倉保命的視頻公開後即時惹起爭議…

武漢肺炎肆虐，導致人心惶惶，藝人在內地工作時都會高度戒備，罩不離口，剛剛瘋傳一段影片及相片截圖，指有人在福州長樂機場拍得台灣天王周杰倫現身，更指當時戴着口罩的他坐在隔離倉內，由機場特警護送推離機場。另外有一張微信對話截圖，指周杰倫因今天要出席在福州舉行的活動，因不想缺席而要賠償違約金，故自備隔離倉「保命」！

疑似周杰倫（周董）坐隔離倉的消息瘋傳後，立刻惹來網民熱議，而他的兩大粉絲微博賬戶包括「周杰倫中文網Jaycn」及「周杰倫歌迷網官方微博」先後發文代澄清，指周杰倫現正身在澳洲：「圖中之人並非周杰倫，請大家不要以訛傳訛！」、「我倫在澳洲。」

而周杰倫前日於社交網上載和太太昆凌合照，當時夫婦二人跟出戰澳洲網球公開賽的「球王」費達拿（Roger Federer）合照。大批網民怒斥有人造謠生事：「借國難造謠的人不知道心裏想甚麼！」、「造謠的人沒有心！」、「此刻竟佔用公共資源，鍵盤俠能不能消停？」

另外，上海（滬）機場警方就網上片段作出解釋，指此視頻並非拍攝於上海兩大機場，由於馬路旁停泊了一輛「閩A」車牌的救護車，認為拍攝地點在福州機場。對於具體時間和裝箱原因，上海機場警方強調不了解。