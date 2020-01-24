搭飛機冇口罩　李彩華絲巾頂住先

藝人李彩華（Rain）近年主力內地發展，電影、劇集和商演活動頻繁，忙得不可開交。對於近期湖北武漢爆發不明肺炎，經常穿梭兩地工作的她亦更加注重個人衞生，奈何此行她上機後才發現隨身的口罩用完，令她在機上用絲巾圍着口鼻「頂住先」。Rain透露農曆過後亦有兩個在浙江舉行的商演活動，她說：「依家密切留意事態發展，同大會保持聯絡，現階段只能靜觀其變，若情況唔樂觀到時可能要取消行程。」

早前，她以嘉賓身份獲邀到廈門出席一部電影的啟動儀式活動踏台獻唱。歌手出身的她當然架輕就熟，在台上施展渾身解數，成功炒熱現場氣氛，台下觀眾反應熱烈。此行收鑊豐富，除了與電影公司傾談日後電影合作外，更遇到好友吳啟華和敦政鴻。

李彩華與郭政鴻一見如故，二人多年無見但話題滔滔不絕，她說：「大家真係好多年冇見，傾番先知原來大喺2002年播出部劇集《雲海玉弓緣》合作過後，大家冇再見過面。時間過得真係快，不過佢個樣無乜點變，身形都Keep得好好。」而李彩華與吳啟華早前在電影《站住！小偷》中合作過，所以十分稔熟，她說：「今次同佢合作電影，先發覺佢咁多年個樣都冇變過，一樣咁型仔。