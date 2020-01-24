休養身體儲夠「貨」　陳山聰目標生鼠B

藝人陳山聰、譚俊彥（Shaun）及陳煒趁新年飯聚，山聰與Shaun同樣希望身體健康，前者坦言新一年目標是添丁，故要搞好身體以求貨源充足，後者則自嘲年紀大，至於陳煒就想在角色上有所突破，甚至不介意反串及剃頭演出。

陳山聰想做爸爸

陳山聰、譚俊彥及陳煒近日相約食團年飯，有海鮮聚寶盆、豬手、烤鴨、黃金豆腐等意頭菜色。去年山聰可謂大豐收，他表示：「最大收穫係娶到個好老婆，同埋劇集《金宵大廈》有好成績，真係好感恩。」他希望明年可以有更多不同類型的電視劇帶給觀眾，Shaun叫他要更突破，脫穎而出，山聰聞「脫」色變：「唔好脫，上一套劇《唐人街》已經脫水脫到好辛苦，希望今年畀個身體休息多啲，拍啲可以畀身體肥少少嘅劇，因為要生小朋友，唔可以搞到個身體太乾，到時冇貨出，生小朋友係2020年目標。」

Shaun最想身體健康

至於陳煒開心去年有很多演出機會以及蜜運成功，講到鼠年展望，即時被山聰與Shaun催婚，叫她請飲，陳煒不好意思地說：「呢個唔係我自己嘅決定嚟架喎！我諗我都係努力工作，今年睇咗相士，話我需要有突破性角色，例如剃頭演出。」山聰即開玩笑說：「脫啦！或者反串，你之前係江湖大嫂，咁今年做江湖大佬啦！」陳煒稱相信自己的男裝扮相不俗，大讚對方好提議。而Shaun笑言去年最開心是拍完及播完《包青天再起風雲》，之後可以做回自己，又指新一年希望身體健康：「因為之前拍完嗰套劇要碌山，發覺自己唔再係廿幾歲喇！」

講到新年，山聰與陳煒會到加拿大登台，婚後首次派利是的山聰笑謂：「我要去嗰度𢭃啲利是再派。（今年要派雙封？）呢個雙封又唔使睇醫生，係派完傷啲。哈哈！」Shaun新年難得不用開工，可以陪家人：「返咗無綫咁多年，個個節日都要開工，今年可以畀啲時間屋企。」問到陳煒會否到男友家中拜年見家長﹖她說﹕「冇安排，唔知呀﹗」

場地提供﹕羲和雅苑