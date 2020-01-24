鄭世豪電話壞咗勁慘　細龍太照鬧：廢柴

豬年即將過去，估唔到「細龍生」鄭世豪竟然黑氣纏身，喺社交網自爆電話壞咗，搞到呢幾個月嘅資料、相同埋片，全部冇晒，最終要靠雲端還原足足兩日先成功冇事！不過電話雖然開得番，但冇咗近三個月嘅相同片，連WhatsApp對話紀錄都冇埋，搞到佢灰爆喺網上呼籲朋友，將合照Send番畀佢：「1. 無（冇）了近三個月的相和片段，2. WhatsApp無（冇）了全部珍而重之既（嘅）全紀錄，3. iCloud仍然係信唔過，我有的備份（分）是前天，但是還原不了，只能當新機用，慶幸電話簿、行程…仍在（但不知少了什（甚）麼），4. 有啲傷心有點欲絕，實體回憶都沒有了，5. 鼠年真正重生出發。。。大家新春愉快，恭喜發財，心想事成。各位朋友，如果你有Keep我和你的回憶，請Sent回給我啊，感謝！」

而成日喺劇集《愛．回家之開心速遞》中因為工作表現不佳嘅，成日被「細龍太」陳偉琪鬧係「廢柴」，點知今次事件雖然錯不在細龍生，但都惹嚟對方鬧爆「果然係廢柴」，貫徹細龍太本色呀！

重新出發迎接鼠年嘅世豪，每年農曆年前夕都會同老婆去花市買桃花「過好年」，佢話：「我哋買到同花檔老闆都熟晒，佢哋一定會留一棵靚既（嘅）桃花，等我哋兩公婆一齊去枱番（返）屋企。」除此之外，世豪笑言農曆新年最喜歡一家人聚埋一齊玩「魚蝦蟹」：「唔係想賭錢，就算玩五毫子都開心，因為個氣氛好熱鬧。」