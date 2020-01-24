東方日報C1：《緊急救援》抗疫延期內地賀片全撤檔

由於武漢爆發肺炎，內地7部賀歲片昨日齊齊宣布撤出新春檔，預計過百億票房「瞬間」蒸發！英皇賀歲片《緊急救援》投資額高達7億人民幣（約7.8億港元），導演林超賢與彭于晏早前頻頻四出宣傳，如今白費心機，不過二人均表示人身安全大於一切，彭于晏更說：「沒有甚麼比拯救生命更重要。眾志成城，共克時艱！」

武漢肺炎疫情嚴重，內地政府為控制疫情蔓延，昨晨將武漢「封城」，全國不少民眾均戴口罩，遠離人多地方，其中戲院因觀眾密集和屬室內環境，傳播病毒的機會較高，為了顧及大眾安全，昨日7部賀歲片分別在微博發聲明，決定撤出新春檔，擇日再上映。

料蒸發112億港元

由林超賢執導、彭于晏（Eddie）與陳家樂主演的《緊急救援》，原定大年初一在內地上映，現決定延期，之後會配合影院及各渠道辦理退票，做好善後工作。其餘6部賀歲片分別是徐崢主演的《囧媽》、王寶強主演的《唐人街探案3》、鞏俐主演的《奪冠》（前名《中國女排》）、成龍主演的《急先鋒》、動畫《姜子牙》及《熊出沒．狂野大陸》。

7部賀歲片集體撤檔，可謂史無前例！由於多部大片最少已花過億元做宣傳及發行，業內人士估計將帶來超過100億人民幣（約112億港元）票房，如今全部泡湯，勢必打擊內地影業。有內地消息指，因賀歲片全撤檔，根本無片可上，加上疫情肆虐，人人自危，沒人看電影，預售門票已出現退票潮，有關部門昨日開會研究是否由今日開始，暫停全國戲院營業。雖然有關方面未正式公布，但據知不少地方的戲院自行暫停營運。

早前帶領彭于晏與辛芷蕾等在內地四出宣傳《緊》片的林超賢，對於撤檔表示：「天災預計唔到，為咗觀眾嘅安全，呢個係無奈嘅決定。（幾時再上映？）唔知道。（損失幾多？）冇得計，但今次電影嘅發行空前成功，我諗其他地區嘅戲迷會比較失望。」又指有「意外假期」，會先出埠旅行休息，回港後再諗後着：「基於依家呢個情況，覺得大家撤檔合理，因為始終依家係一個重要嘅時艱，大家協力阻止疫情有可能擴散嘅情況，係好事嚟。」而彭于晏工作室亦轉發《緊》片官方微博發文，並留言：「沒有甚麼比拯救生命更重要。眾志成城，共克時艱！」

《唐3》現退票潮

有消息指，今次損失最慘重是《唐3》，因預售票房高達2億人民幣（約2.2億港元），成為預售票房最快破億的春節檔電影，如今退票率也是最高，估計損失近千萬元。有指未宣布撤檔前，網上流出疑似該片導演陳思誠於朋友圈留言的截圖，內容指歡笑可以戰勝病魔，希望觀眾大年初一戴口罩觀影，即惹來網民鬧爆，指他罔顧大眾安全。至於《囧媽》男主角徐崢在宣布電影撤檔後發文：「做出這個決定，要感謝橫店影視集團，作為電影保底方，放棄春節檔是勇氣是責任也是擔當……」

另外，《緊》片、《唐3》及《急》片原定2月6日在港上映，現宣布延期，《緊》片原定1月31日舉行的澳門首映禮亦取消。而《奪冠》原定年初一有優先場及1月30日公映，亦已全部取消。

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