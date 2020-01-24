打牌三缺一！J.Sheon圍埋講鬼古

台灣歌手J.Sheon的新歌《慢走不送》MV，找來艾怡良、同門師弟馬仕釗（Morrison）合作，三人相聚在麻雀桌上，上演三缺一畫面，但三人可不是歡樂打牌，而是圍着牌桌討論起恐怖情人的故事，成首MV不但不喜氣，反而透露出濃濃的詭譎氣氛，可說是送給粉絲最跳Tone、最另類的過年禮物！但其實三人都不會打牌，洗牌、砌牌全部現場教學，比較有經驗的是J.Sheon說：「我有打過幾次牌，但每次都必須重新教，我根本不記得規則。」三人倒是異口同聲說：「不會打牌沒關係，朋友相聚圍在一起，就是要聊八卦啊！」

此歌的創作靈感來自Morrison昔日遇上恐怖情人的戀情，J.Sheon特別在歌曲中安排女性中立角色，直覺非常適合艾怡良詮釋，於是打了一通電話給她：「恭喜妳入取了！將有機會參與這首歌，妳可以過來領獎囉！」艾怡良笑說：「我真的很容易被『電話詐騙』耶！他一說，我就回：『中獎當然要來領獎啊』，因我跟J.Sheon說了很多次要合作，所以立即就答應，結果我是誤上賊船啊！」原來J.Sheon幫艾怡良設計了高難度的階梯式轉音，讓她在錄音室裏慘被磨兩天：「我很少唱R&B的東西，真的是很大的挑戰。」