漫威(Marvel)超級英雄新作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)即將在澳洲開拍,影片除了有華裔新星劉思慕任男主角,還有梁朝偉以及金球獎影后Awkwafina參演。其中偉仔更飾演奸角滿大人。近日有外國傳媒爆漫威正力邀另一位華裔巨星加入。而佢就係楊紫瓊(Michelle Yeoh)!

Michelle之前曾在另一漫威超英片《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)客串過飾演Yondu的手下Aleta Ogord。暫時未知Michelle將在《上》飾演什麼角色,不過據知她不會飾演《銀》角色,今次將會是新角色。若落實,今次是梁朝偉繼93年的港產武俠片《新流星蝴蝶劍》之後再與Michelle合作。影片將於來年2月中農曆新年上映。