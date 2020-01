荷里活上位女星瑪歌羅比(Margot Robbie)在DC奸雄電影《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)中飾演的「小丑女」成功搶鏡!電影公司即將「小丑女」抽起開拍外傳《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),影片將於下月6日在港等地上映。趁住農曆新年,瑪歌率領一眾猛禽暴隊成員拍攝賀年宣傳片,並以廣東話向香港fans拜年!

片段中,幾位女星英語說:「你好,香港!」然後轉以廣東話講「恭喜發財」,並表示想趁農曆年為大家送上好運,又以簽名揮春祝大家「五瘋臨門」。