Harvey性侵案開庭　受害女星爆被姦經過

荷里活著名監製Harvey Weinstein性侵案繼續開審，自爆曾被Weinstein強姦的59歲美國女星Annabella Sciorra昨日上庭作供。

在庭上她詳述當年被Weinstein強姦的經過，事發於93年地點為她的寓所，她表示當時Weinstein在晚上10時送她回家時強行推門入屋並將她推在床上，她強忍淚水說：「我嘗試推開他，我向他揮拳、踢他。而他將我雙手放在頭後方...然後壓在我上面並強姦了我。」

此外，她在庭上亦提及有次成功逃出Weinstein魔掌。事發於97年的康城電影節，當時她為Weinstein監製的電影《地頭龍》（Cop Land）宣傳，有一朝大約清晨5時他只穿內褲及手執一樽BB油及錄影帶敲她的酒店房門，Annabella表示當時好驚，頂住道門並按下所有電話的按鈕，幸後酒店人員前來Wein見狀即離開！之後Weinstein的女代表律師Donna Rotunno質問Annabella為何當時沒有找《地》中的「硬漢」拍檔史泰龍（Sylvester Stallone）求救？她回答表示當時唔知史泰龍在那間酒店住，他在當地或有自己的別墅住。女律師稱片中演員史泰龍同羅拔迪尼路（Robert De Niro）在電影界有份量，再問她點解唔搵二人幫手叫Weinstein離遠她？Annabella回應指她當時沒有見過他們直至首映舉行。