7美相伴賀壽！麥子樂40歲生日感動到濕晒

女子組合Super Girls與同公司的余香凝、余潔滢及麥子樂早前提早約食團年飯，更順道向大家拜個早年：「希望鼠年人人都開開心心，鼠年行大運，最緊要身體健康。」原來他們早一個月前已約定食團年飯，SG隊長Aka（趙慧珊）笑說︰「因為大家都好忙，所以約咗好耐，睇吓邊日OK，已經好耐冇咁齊人，希望過年時都可以約到一日一齊拜年。」席間，7位女生一齊唱生日歌，工作人員捧出蛋糕，為本月中40歲生日的麥子樂補祝，麥子樂一臉愕然，大為感動，不過最搞笑是，當麥子樂許願時，眾人都「唔執輸」一起許願，麥子樂見狀即趁機把生日蛋糕蠟燭快快吹熄，由於SG仍未趕得及許願，不斷埋怨他在「搞事」！

對於有7美相伴為他送上驚喜，麥子樂笑言感動到眼濕濕，他說︰「真係幾感動，有咁多女同事同我慶祝生日，生日願望係希望大家工作順利，未來一年好好把握機會，最重要當然係過得開心同健康。」而身旁的SG笑言麥子樂的生日願望還有要找個女朋友，更催他結婚，各人更集氣一齊為麥子樂許願，SG成員Yanny（陳穎欣）說︰「其實大家一齊許願，都係為咗麥子樂，大家都想佢快啲搵到女朋友，點知佢以為我們都好貪心，我們真係用心良苦。」此外，眾人又Mark實剛成為人妻的Jessica（蔡明思）的新年行程，笑言要等對方由台灣探親回港後集體「拜訪」她，𢭃大利是。