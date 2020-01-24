環球歌手同大家拜年　Gin Lee AGA爭住出歌

環球眾歌手盧冠廷（LoLo）、李幸倪（Gin）、江海迦（AGA）、周殷廷（Yan Ting）、陳逸璇（Jolie）、樂隊ONE PROMISE、樂隊Dusty Bottle、陳凱詠（Jace）、涂毓麟（Oscar），以及新加盟的趙浚承（Gary），在年卅提早跟大家拜個早年。

鼠年LoLo祝大家岀入平安，叮囑各位要保重身體，他表示正在籌備大碟準備在今年面世，預言大家一定會感到驚喜，Gin Lee希望在新一年能夠做更多好聽的歌曲送給大家，還想抽多些時間去旅行，同時祝大家鼠年行大運，夢想成真！AGA說：「十分重視今年嘅來臨，因為將會有自己第一個紅館演唱會，依家已經努力籌備當晚嘅流程，希望跟大家喺紅館一起渡過兩個快樂嘅晚上，好期待同大家分享我每一首歌曲。」

久未露面的Yan Ting，今年準備了幾首不同風格的新歌迎合各位樂迷的口味，除了音樂之外，他亦會參與電影有關的工作和幕後製作等事務，而Jolie計劃今年的音樂路向能夠加入爵士樂元素，期望樂迷大力支持。樂隊ONE PROMISE成員包括主音文廸、低音結他手Sora和鼓手Anton希望大家過一個開開心心的鼠年，更搞笑說：「來年我哋希望能夠增加粉絲人數，尤其係女粉絲，哈哈！」

另一樂隊Dusty Bottle今年目標希望能夠推出自己首張專輯。Jace已經密鑼緊鼓籌備新歌，無論形象和曲風上都會作出不同的嘗試，希望令人眼前一亮！此外，仍在讀書的Oscar道：「恭祝所有學生學業進步，步步高陞，請大家記得留意我之後推出的新作品。」新加盟公司的Gary很快會推岀屬於自己的第一首廣東歌，走情歌路線，希望大家會喜歡。