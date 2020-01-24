Mina@TWICE返日本　外籍狂迷上門驚動警方

韓國女團TWICE成員娜璉早前遭一名聲稱是其男友的外國狂迷跟蹤騷擾，對方更趁TWICE由日本返韓時同乘一班機，並在機內試圖接近娜璉而惹起騷動，所屬的JYP事務所早已向警方申請人身保護令，阻止狂迷繼續騷擾娜璉。

而去年7月因患上焦慮症而停工的22歲日本成員Mina，最近亦被一名來自西班牙的跟蹤狂騷擾，據悉Mina日前返日本陪家人，該名狂迷卻找上門，按門鈴，並將粉絲信放入郵箱，驚動Mina的家人並報警。該名男狂迷之後被兵庫縣的警方調查，目前已返回自己的國家，而TWICE所屬的JYP事務所亦已知道此事。

疑為該名狂迷隨後在網上發文，自爆去過Mina父親的公司門外守候，翌日將送給Mina的禮物放在其座駕，他又表示被警方調查了長達4小時，還要求他寫下承諾書，保證不會再做同樣的事，才放他離去，他又聲稱只是想送禮物給Mina，並沒有犯法。

此外，Mina將於下月復工，出席2月1及2日在日本東京舉行的新碟《&TWICE》宣傳活動，是她相隔半年再與粉絲見面。