李旻芳母勒令努力造人　黃耀英想生龍鳳胎

「東張CP」李旻芳（Lucy）與黃耀英（Darren）去年11月拉埋天窗，近日更趁住新年專誠到著名的灣仔姻緣石求子，揚言希望來年能生對龍鳳胎，湊夠一個「好」字！Lucy自爆媽媽恨抱孫，結婚不久已被千叮萬矚努力「造人」不設防：「我媽媽好心急，直接同耀英講唔好避，恨抱恨到出晒面。我自己都好想快啲有小朋友，最好就可以生一男一女，等佢哋唔會咁孤單。」在旁的Darren即賣口乖，表示：「最好就生對龍鳳胎，一次過搞掂，唔想太太辛苦兩次。」Lucy續指每日都會與老公預先研究育兒心得，更早已為將來的孩子訂立規矩，希望他們每天食飯前都會感恩，多謝擁有的一切事物，不要認為幸福是必然的。

未準備好做媽媽

雖然已有齊育兒計劃，但Lucy卻表示尚未完全準備好做人媽媽：「因為屋企仲有兩隻好老嘅狗狗，怕如果依家有咗，會分心唔可以專心照顧佢哋或者小朋友，所以想等佢哋百年歸老，再展開新一章。」而Darren則表示平日會趁與朋友的孩子相處時乘機「偷師」，所以已準備好做爸爸的角色，但亦自覺未算完美的長輩，故將來會邊做邊學，與子女一同進步。

期待第一年派利是

至於講到今年是婚後首個共度的農曆新年，一早設計好專屬利是封的Lucy表示最期待派利是：「已經有朋友mark定我哋，話要帶仔女嚟拜年逗利是，自己第一次派利是都好緊張，我會買定新衫，同耀英着住情侶唐裝咁出動。」而Darren則笑言由於利是封印有二人名字，故不敢派太細銀碼的利是，又笑指：「如果要入10蚊就用有旻芳名嗰啲。」