夫妻宮出事！吳若希脾氣臭鼠年隨時婚變

屬猴的吳若希（Jinny）一向迷信，因為娛樂圈屬偏門行業，她覺得運氣比努力更重要，每年都會到師傅的佛堂供奉。踏入庚子鼠年，她自爆幾個師傅都叮囑她注意「夫妻宮」，她笑說：「師傅話『今年對你老公好啲啦！你都係脾氣大㗎啦，兩公婆之間遷就吓』！」老闆何哲圖的師傅甚至建議她對老公要有盲目的崇拜，叫她：「今年你要對先生非常之好，就算你先生話月亮係方形，你都要話係。」

會有大拗撬

問到夫妻宮問題對她影響有幾大？她說：「話有拗撬，算係大拗撬，可能真係會婚變，師傅話係我頂唔順想走，如果我唔離婚就冇嘢㗎喇，所以今年我會小心啲，希望喺夫妻相處上唔好對小事咁執着。」她笑言主持《姊妹淘》好着數，因有師傅指點迷津環節，她們會公器私用，她說：「有個塔羅師傅話我如果揀離婚路，我會好差，如果繼續一齊，就會愈嚟愈好，夫妻感情會好和睦，我知成日講離婚唔好，所以會用呢樣提醒自己。」她相信每對夫婦相處生活間一定會有磨擦，並以爺爺嫲嫲為例：「佢哋打打鬧鬧，有啲似我依家同我先生相處，或者一個願捱一個願打嗰種相處模式，但佢哋對住咗六十幾年，都可以相處得咁好，我有咁好嘅人辨喺度，我都可以做得到。」

老公少說話

Jinny承認對住老公脾氣好大，老公都不解問過她：「你對住出面成日笑口噬噬，點解一對住我就忟憎。」她相信是自己緊張老公，想老公各方面都再做得好，笑說：「佢都有講我唔緊張佢嘅話就唔會着緊啦！」她指老公Alex得知問題出在她身上，即保持他一貫少說話作風，笑言：「我老公呢樣係我最欣賞，佢知我發脾氣時純粹為咗發脾氣。」坦言老公就似父母已經是屋企人感覺，關係是斬不斷。

無懼肺炎舉家返大陸

雖然武漢疫情擴散，但Jinny依然無懼今日年卅攜老扶幼全家勇闖福建過年，她說：「照返呀，因為我都買晒機票，阿爺阿嫲年紀好大，如果我唔返去，佢哋會好傷心，好彩屋企擺定幾盒口罩喺度，消毒潔手液一定隨身帶住。」家庭觀念好重的她新年必定返鄉下，由十幾歲開始這個習慣，只是斷過一次令她後悔不已：「啱啱夠16歲可以返兼職，我仲記得係做收銀，啲人話新年返工有雙糧，仲𢭃到好多利是，所以嗰年我冇返，但我賺完啲錢都唔開心，從此我堅持一定返鄉下過年，入咗行都冇斷過，爺爺嫲嫲都八十幾歲，陪得佢哋幾耐呀，可以嘅就盡呢個孝道，唔想有遺憾。」Jinny的老爺奶奶更好到「冇得頂」，自從她嫁入何家，都會陪她返鄉下過年：「我要講五百次，佢哋真係好好，你去邊度搵呢老爺奶奶，真係搵唔到，唔係個個都搵到咁貼心嘅老爺奶奶！」

場地:慈航會

Wardrobe:ZALORA