被老婆話唔生性　黎諾懿食蠔壯陽追個女

藝人黎諾懿是烹飪高手，趁新春佳節下廚煮，炮製特色賀年食品，以生蠔做主，強身健體，希望追女成功：「生蠔營養價值高，有海底牛奶之稱，所以煮咗三款生蠔應節，當中包括炸金蠔、煎蠔餅同姜葱蠔。」有一說食蠔生仔機會大，但他說：「我想生女，但蠔好補，傳說話可以壯陽，強壯咗身體先。追女係今年首要大計，太太成日話我唔生性，己經不停催，佢話唔想做高齡產婦，上年追唔到豬女，生個鼠女都好。」

TVB疑拍港版《中餐廳》

事業上，黎諾懿今年主打綜藝節目，希望可開拍《懿想得到》第二輯：「第一輯收視好好，大家拍得好開心，我仲有好多好朋友未請上嚟拍，好似陳敏之、馬國明、伍詠薇……同埋第一輯有小小瑕庛，啲嘉賓太舒服，下次要加啲難度高嘅畀佢哋做。另外，公司都傾緊想拍香港版《中餐廳》，如果開到應該下半年成事。今年雖然冇得拍《BB來了2》好可惜，但另一個領域造就到都唔錯。」

讚老婆為食店改過好名

此外，黎諾懿亦有意進軍飲食業，之前推出慈善賀年糕點，又成立自家品牌「店小懿」，他說：「有自己嘅品牌，起碼推出嘅食物有咩事我都負責任，呢個名係太太改，起初覺得好老土，但諗番又幾好咁，『店小懿』調反轉叫「懿小店」，咁我不嬲都唔係行高檔路線，反而想做啲平民化嘅嘢，仲好鍾意懷舊、傳統嘅食品。」

場地：壹壹漁一