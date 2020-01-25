東方日報C1：佘詩曼美女鼠賀年雙贏攻略

「視后」佘詩曼自前年內地劇《延禧攻略》後便紅到發紫，檔期爆到針都插唔入，保守估計身家已暴漲至二億幾，絕對是數一數二的圈中富婆，難怪她笑言睇見銀行存摺都心心眼！踏入鼠年大年初一，心情靚爆的阿佘化身美女老鼠應節，揚言希望今年工作及愛情一齊來，脫單成功！

佘詩曼年前事業再創高峰，劇集連帶商演、廣告代言等工作，財源滾滾，名利雙收，令本身已有可觀身家的她，數字繼續直線向上，於《延》劇效應下，保守估計其收入逾億，再加上名下幾個總值逾億的物業，其身家已暴漲至二億幾，認真令人羨慕！

去年大部分時間於內地拍劇的阿佘，難得新年放假返港鬆一鬆，為配合踏入鼠年的第一天，她悉心打扮穿上紅色貼身服飾晒弗爆身材，再於靚樣上「加工」化身美女老鼠，擺出不同可愛甫士向本報讀者拜年，祝願大家身體健康、事事順利！

睇住銀行簿就開心

談到去年事業成績，阿佘坦言的確唔錯，但尚有進步空間，寄望今年繼續努力，向全方位進發。對於有指她今年旺到爆，她聞言即開懷大笑說：「真係？咁我就會好開心，但都要做嘢嘅！（你舊年已經好好！）好好都要努力。（豬籠入水？）哎呀，我專注拍劇，拍兩部劇加埋70、80集，用好多時間，都開心，因為幾好發揮。（點獎勵自己？）冇時間獎勵，放喺銀行先。（你鍾意買『磚頭』喎！）冇睇行情，計劃都冇，但睇住銀行簿就開心。（好少時間見香港觀眾！）希望盡快同大家見面，TVB係有傾過，檔期唔啱啫！（過年後有咩工作？）最快3月先工作，所以非常珍惜喺香港嘅時間，會盡情吃喝玩樂同休息。（趁機約姊妹們出遊？）冇啦！全部都要湊小朋友。」

諗住生隊足球隊

貴為單身貴族，問到阿佘可渴望有愛情滋潤？她說：「希望啦！都冇咩所謂，工作、愛情、家庭、朋友，樣樣都好係好事，但邊有咁完美事發生，希望今年各方面會有更好成績。（唔係想行桃花運咩？）渴望唔到，因為唔係自己一個人嘅事，所以期待嘅。（都想脫單成功？）隨緣啦！」

基於身邊朋友也升任父母，問到阿佘可會憧憬結婚生仔？她不諱言以前很喜歡小朋友，亦想過將來會生很多個：「諗住生一隊足球隊出嚟就正嘞！但當見到啲姊妹好辛苦、好忙、好攰，又冇乜私人時間，要畀晒佢哋喎！不過係另一種樂趣，但我自己都享受依家呢種生活，可以想做咩就做咩，想去邊就去邊。（拍散拖？）唔好喇啩！唔好畀壓力自己同對方，隨緣，兩個人開心就得。（呢段時間工作先？）一直都冇話咩行先，有咩做咩，遇到好戲就拍，遇到好拖又拍。（呢幾年有冇？）唔話畀你知，哈哈！（畀人影到先認？）影到先算！」正過着單身生活的她揚言也享受做契媽：「都係㗎！新年又嚟，派利是派到呢，但開心嘅，我都有成10個8個契仔契女。」

場地：Madame Fu Grand Cafe Chinois

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：