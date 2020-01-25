孖黃妍Jam歌　林奕匡難忘美國學音樂日子

歌手林奕匡（Phil）及師妹黃妍（Cath）為DJ主持的網上節目玩Live，分享過去一年的難忘事，又悉心設計了演唱歌單，將二人的歌曲串連在一起，Cath說：「我做音樂就係想陪大家度過一啲時間，開心嘅時候便會加倍，唔開心時幫你分半，覺得自己做到時，係幾欣慰。」Phil也說：「作為唱作人由心而發做咗隻歌已經好滿足，歌曲令樂迷由心挖出一啲感受出嚟，不論最終係笑或喊都好，但開解到一個人係非常好。」

Cath過去最難忘是參與了舞台劇《無法成長的我們》，因為舞台劇而創作了談及成長過程中的痛的主題曲《刮骨》外，由綵排到演出，三個月來與台前幕後每天見面，都已成為好友。鮮有在人面前哭的Cath說：「當時曾擔心場地閉館開唔到，但最終每一場都開到，所有觀眾又都嚟到，所以完成咗好感動，最尾一場謝幕就忍唔住喊了，因為實在依依不捨。」

Phil則難忘在美國上堂學音樂的日子，與新相識的音樂人短時間內創作歌曲，過程雖短，但卻為他帶來靈感寫出了散發淒清孤寂感覺的新作《黑方格》。Phil的歌都比較正能量：「我有啲作品，好似《雨落大地》、《停止繁殖》等都係唔開心嘅作品，但醫治心靈嘅歌唔一定係開心嘅歌，有時就係要將一啲唔開心嘅感受挖出嚟先更加好，因為一個人唔會永遠都開心。」