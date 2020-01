韓國男團防彈少年團(BTS)人氣爆燈!2018年推出的熱爆大碟《Love Yourself: Answer》日前在美國頒發白金唱片,成為音樂史上首支K-pop組合的唱片有如此佳績。而去年他們推出的大碟《Map of the Soul: Persona》去年8月亦獲美國唱片業協會頒發金唱片。預計下月21日BTS推出的新大碟《Map of the Soul: 7》亦會大破銷量紀錄!

BTS將會出席香港時間周一舉行的格林美音樂獎,他們將會在頒獎禮上與一眾名歌手同台合作。今次是他們連續第二年出席格林美,由於BTS人氣太勁,日前網上流傳的格林美座位安排照片中見到BTS將坐在天后Taylor Swift隔離之外,另一天后Beyonce與老公Jay-Z亦坐在他們的前排。盡顯地位!