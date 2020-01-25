女友被批評不及前妻美　Channing嬲爆與粉絲開火

荷里活著名男星Channing Tatum與英國天后Jessie J昨日被傳復合，而今日Channing就在Instagram（Ig）放二人戴住獨木獸吹氣帽甜蜜合照宣布復合。二人上月傳過分手。

而與女友復合後，Channing今日即維護女友而與fans在網上開火！事源有個口痕fans在二人合照的Post留言指Jenna（即Channing前妻）好樣過Jessie。Channing即留言回應鬧爆該fans。他留言說：「Hey Alex（即fans），我通常唔會咁樣回應。但你似乎同其他任何一個討厭無思想嘅人一樣，都係可怕嘅人。點解唔認真考慮自己所做嘅嘢。呢個好傷害到人，但唔傷到我。如果你要喺我專頁上成為一個恐怖可憎嘅人，並唔支持Jess（女友）所代表無限同不可動搖美貌女人...那請你離X開呢度。冇人想要你喺度。尤其係我。」最後Channing更指前妻都不及Jessie美麗。

隨着在Ig宣布復合後，二人昨晚以情侶姿態一同出席在洛杉磯舉行的2020年MusiCares年度人士活動向樂隊Aerosmith致敬。今次更是二人拍拖以來首次合體出席公開活動。